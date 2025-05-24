YouTuber MrBeast 1 milyar dolarlık servetiyle en genç 8. milyarder oldu

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Dünyaca ünlü YouTube içerik üreticisi Jimmy "MrBeast" Donaldson, "self-mad" yani kendi emeğiyle zirveye çıkan 30 yaş altı ilk milyarder unvanını kazandı.

MİLYARDER OLDU

CelebrityNetWorth'a göre Amerikalı YouTuber ve girişimcinin net serveti 1 milyar dolara ulaştı.

Henüz 27 yaşında olan Donaldson, sadece video içerikleriyle değil, hayırsever projeleri ve ticari girişimleriyle de adından söz ettiriyor.

Donaldson'ın milyarder statüsüne yükselişi, onu PewDiePie ve Stokes Twins gibi akranlarından ayırıyor ve bu kademede servetini bağımsız olarak inşa eden tek içerik üreticisi yapıyor.

BAŞARIYA GİDEN YOL

MrBeast, gerçek adıyla Jimmy Donaldson, 7 Mayıs 1998 doğumlu Amerikalı bir YouTuber, girişimci ve hayırseverdir.

YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, özellikle büyük bütçeli videoları, sosyal deneyleri ve dikkat çeken bağış kampanyalarıyla tanınır.

13 YAŞINDA KATILDI

MrBeast, YouTube’a 2012 yılında 13 yaşında "MrBeast6000" kullanıcı adıyla katıldı.

Başlangıçta oyun videoları ve meydan okumalarla dikkat çeken Donaldson, zamanla bütçesini yükselterek iyilik odaklı, yüksek prodüksiyonlu yarışmalar ve bağış videolarına yöneldi.

2020’den bu yana yayınladığı içeriklerde milyonlarca dolar dağıtarak hem izlenme rekorları kırdı hem de sponsorluk gelirlerini katladı.

KENDİNE AİT MARKALAR KURDU

YouTube dışındaki gelir kaynakları da hızla büyüyor.

MrBeast Burger ve Feastables çikolata markası, dijital kanalların ötesinde gerçek dünyada da başarı yakaladı.

Her iki girişim de ABD genelinde yüzlerce şubede hizmet veriyor ve sadece ilk yılı içinde yüz milyonlarca dolarlık ciroya ulaştı.

Ayrıca, "Beast Philanthropy" adlı hayır derneğiyle düşük gelirli ailelere ve öğrencilere ciddi destekler sağlıyor.