Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu

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enerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu transferinin fitilini ateşledi.

Hesaptan milli yıldızla özdeşleşen "Made in Romania" şarkısı paylaşılırken Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden de doğrulama geldi.

Bu kez de Hakan Çalhanoğlu'na A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe sorusu soruldu.

FENERBAHÇE SORULDU: CEVAP VERMEDİ

Transfer iddialarıyla ilgili görüşü sorulan deneyimli orta saha konuyla ilgili konuşmadı.

Hakan sadece "İyi akşamlar" cevabını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı.

32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.