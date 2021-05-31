Münbiç'te teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

HALK PROTESTO ETTİ

Bu sebeple yüzde 99’u Arap olan Münbiç’teki ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına almak amacıyla alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

TERÖRİSTLER HALKA ATEŞ AÇTI

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralandı.

Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çocuklarının silah altına alınmasını istemeyen halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

YPG, Münbiç'te halka ateş açtı VİDEO

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ZORLA SİLAH ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri zorla silah altına alarak terör faaliyetlerine sivilleri ortak etmeye çalışıyor.

YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına alıyor.



