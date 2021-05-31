Euro
10.383
-0.56%
Dolar
8.4888
-0.89%
Altın
520.51
-0.71%
Borsa
1.42
-0.11%
Bitcoin
311.200
-0.73%
EXEN Coin
32.38
-5.01%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    YPG, Münbiç'te halka ateş açtı

    Münbiç'te teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı.
    • AA
    • 31.05.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 22:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YPG, Münbiç'te halka ateş açtı

    Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

    HALK  PROTESTO ETTİ

    Bu sebeple yüzde 99’u Arap olan Münbiç’teki ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına almak amacıyla alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

    TERÖRİSTLER HALKA ATEŞ AÇTI

    YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralandı.

    Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
    Çocuklarının silah altına alınmasını istemeyen halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

    YPG, Münbiç'te halka ateş açtı VİDEO

    YPG, Münbiç te halka ateş açtı #1

    ZORLA SİLAH ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

    Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri zorla silah altına alarak terör faaliyetlerine sivilleri ortak etmeye çalışıyor.

    YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına alıyor.

    YPG, Münbiç te halka ateş açtı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir