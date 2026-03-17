YTB'den Köln'de çocuklara özel Ramazan etkinliği düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ramazan ayının bereketini ve birleştirici ruhunu Avrupa’daki millet varlığımızın kalbi Köln’e taşıdı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programlar kapsamında önce "YTB Aile ve Çocuk İftarı" düzenlendi, ardından yüzlerce çocuğun katılımıyla Köln sokaklarında ışıl ışıl bir "Fener Alayı" gerçekleştirildi.

AİLE SOFRASINDA "KÜLTÜREL MİRAS" VURGUSU

Köln’de bu yıl ilk kez düzenlenen YTB Aile İftarı, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle büyük bir aile buluşmasına dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Serdar Çam ve Köln Başkonsolosu Sn. Hüseyin Kantem Al’ın da katıldığı sofrada, özellikle ilk kez oruç tutan çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren YTB Başkanı Abdulhadi Turus, aile kurumunun millet varlığımız için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şunları kaydetti:

Millet varlığımızın temel dayanağı olan ailelerimiz için bu sofralar; nimetlerin paylaşılmasının ötesinde kültürümüzün, değerlerimizin ve kardeşliğimizin nesilden nesile aktarıldığı en kıymetli buluşma noktalarıdır. Evlatlarımızın Ramazan’la ve oruçla ilk kez tanıştığı bu anlar, geleceğimizin ve kültürel devamlılığımızın en büyük teminatıdır.

YÜZLERCE ÇOCUK, YÜZLERCE FENER

İftar programının ardından etkinliklerin merkezi DİTİB Köln Merkez Camii oldu.

YTB tarafından organize edilen Fener Alayı’nda yüzlerce çocuk, ellerindeki renkli fenerlerle cami avlusunu ve sokakları bir bayram yerine çevirdi.

Teravih namazı öncesinde gerçekleştirilen bu yürüyüşte çocuklar, Ramazan neşesini gülümsemelerle Köln semalarına taşıdı.