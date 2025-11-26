Yunan basını: Türkiye’ye karşı ‘3+1 savunma hattı’ gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunan medyası, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürütülen savunma iş birliğinin Türkiye’ye karşı konumlandığı yönünde bir analiz yayımladı.

Sigma Live’ın aktardığına göre, ABD’li düşünce kuruluşu FDD'nin hazırladığı raporda, Türkiye’nin son yıllarda bölgede etkisini belirgin biçimde artırdığı ve güç dengelerini kendi lehine değiştirdiği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMADAKİ YERLİ ADIMLARI ATİNA VE TEL AVİV’İ İŞ BİRLİĞİNE ZORLUYOR

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle son on yılda attığı yerli adımların, SİHA'lardan insansız deniz araçlarına, uzun menzilli mühimmattan milli radar ve hava savunma sistemlerine kadar çeşitlendiği ve Atina'da ciddi bir stratejik kaygı yarattığı belirtildi.

Yunan medyası, bu gelişmelerin Atina ve Tel Aviv arasında Türkiye'nin etkisini dengelemeye yönelik daha sıkı bir iş birliği ihtiyacını doğurduğunu öne sürdü.

YUNAN BASINI: EGE’DEKİ GERİLİMİN ASIL NEDENİ TÜRKİYE’NİN ARTAN BÖLGESEL ETKİSİ

Haberde, Ege'deki son olaylar Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını gösteren örnekler olarak gösterildi. Türk balıkçı tekneleri ile yaşanan gerilimde Yunan sahil güvenliğinin ateş açması, Türk F-16'ların Atina FIR hattına girdiği iddiaları ve hava sahası tartışmaları, Atina açısından tansiyonu artıran gelişmeler olarak sunuldu.

Ancak Yunan basınına göre bu gerilimin temel nedeni, Türkiye'nin sahada ve diplomatik alandaki artan gücü.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA HAMLESİ

Yunanistan'ın 2025–2035 dönemini kapsayan 27 milyar euroluk silahlanma programı da haberde dikkat çekildi.

İsrail'den PULS roketatar sistemi alımı, "Aşil Kalkanı" hava savunma sistemine İsrail teknolojisinin entegrasyonu ve Heron, Orbiter-3, SPIKE NLOS gibi sistemlerin aktif kullanımı, Türkiye'ye karşı savunma kapasitesini artırma çabası olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE BÖLGENİN DİNAMİK VE ÖNGÖRÜLEMEYEN GÜCÜ

Yunan basını, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmış olmasına rağmen savunmadaki yerlileşme adımlarıyla bölgenin en dinamik ve öngörülemeyen askeri gücü haline geldiğini vurguladı.

ABD'nin bölgede askeri varlığını artırmasının yalnızca Rusya'ya karşı değil, Türkiye'nin etkisini dengelemeyi amaçladığı da haberde öne çıkan noktalar arasında.

3+1 PLANININ ODAĞINDA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE DOĞU AKDENİZ HATTI

Haberde 3+1 planının (ABD–Yunanistan–İsrail–Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) enerji güvenliği, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz hatları ve Yunanistan'ın Ukrayna'ya LNG sevkiyatındaki rolünü artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Ancak uzmanlara göre tüm bu girişimlere rağmen bölgede asıl belirleyici aktörün Türkiye olduğu kabul ediliyor.