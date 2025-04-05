Yunan basınından tepki: Türkiye’nin esiriyiz, ABD bizi yalnız bıraktı

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Yunanistan merkezli Hellas Journal dergisinde, Yunanistan’ın Ortodoksluk üzerinden Türkiye’nin etkisine girdiği iddia edildi.

Dergi, bu durumu "Yunan ulusunun trajedisi" olarak nitelendirdi.

Dünyadaki Hıristiyan Rum Ortodokslarının ruhani lideri olan I. Bartholomeos’un tutumu, nüfusunun yaklaşık %98’i Ortodoks inancına bağlı olan Yunanistan’da rahatsızlık yarattı.

"YUNANİSTAN, ATTİLA’NIN VATANI OLAN TÜRKİYE’YE ESİR DÜŞTÜ"

"Fener Rum Patrikhanesi üzerinde Türk baskısı var" denilen yazıda bunun Yunan hükümetlerini ve diasporayı çaresiz bıraktığı ifade edildi.

Yazıda “Her yerde Ortodoksların bir sonraki liderine karar verecek olanın Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyorlar. Yunanistan, Attila’nın vatanı olan Türkiye’ye esir düştü” ifadeleri dikkat çekti.

ABD’DE YUNAN DİASPORASININ ETKİSİ ZAYIFLIYOR

Analizde, ABD'deki Yunan diasporasının bir zamanlar KKTC'ye ve Ege’deki Türk tehdidine karşı ciddi bir mücadele verdiği, ancak son yıllarda bu etkinin büyük ölçüde kaybedildiği belirtildi.

Topluluğun "dişsiz ve dağınık" hale geldiği vurgulanırken, bu durumun nedenleri arasında son Amerika Başpiskoposu Elpidophoros’un “fazla uzlaşmacı” tavrı da yer alıyor.

Elpidophoros’un, Fener Rum Patrikliği hedefiyle Türkiye’yi rahatsız etmekten kaçındığı öne sürülüyor.

TÜRKİYE KARŞISINDA YUNANİSTAN’IN YALNIZLIĞI ENDİŞESİ

Elpidophoros’un etkisiyle birlikte ABD’deki Yunan diasporasının “afellenmeye” başladığını, yani Yunan kimliğinden uzaklaştığı savunuldu.

Bu sürecin devam etmesi halinde, Türkiye karşısında Yunanistan’ın yalnız kalacağı ileri sürülerek, "Amerika’nın merkezinde, Washington’da Türkiye’ye kim karşı koyacak?" şeklinde çağrıda bulunuldu.

KIBRIS MESELESİNDE DİASPORANIN ETKİSİZLİĞİ

2021 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Mart etkinliğinde yaptığı konuşmaya değinilen yazıda, Kıbrıs’a dair sadece sembolik bir “Adalet” çağrısı yapılması eleştirildi.

Aradan 51 yıl geçmişken hâlâ Kıbrıs’taki Türk askeri varlığına karşı güçlü bir söylem geliştirilememesi, diaspora liderliğinin etkisizliğiyle ilişkilendirildi.