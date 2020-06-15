Yunan basınından, Türkiye'nin adımlarına karşı 4 senaryo

Türkiye'ye karşı haddini aşan gazete, bölgedeki sondajı önlemek için "Uyarı atışları göz ardı edilmiyor" dedi.

Türkiye'nin, Akdeniz'de yeni sondaj ruhsat alanları için yaptığı başvuru, Yunanistan'ı panikletti.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, "Atina'nın Türkiye'nin sondaj planları üzerinde 4 caydırma senaryosu var" başlıklı bir habere imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TP) Libya'da petrol arama ve üretim çalışmaları için "Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirledik. 3-4 ay içerisinde sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

YUNANİSTAN'DAN 4 SENARYO

Rodos ve Girit açıklarında yapılması muhtemel faaliyetler nedeniyle alarm durumuna geçen Yunanistan, gerilimi tırmandıracak yeni adımların peşinde... Aramalar için eylül ayını işaret eden gazete, Atina yönetiminin 4 plan üzerinde çalıştığını yazdı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YUNAN GEMİLERİ GÖNDERİLECEK"

Haberde aktarılan ilk senaryoya göre, bir Türk araştırma gemisinin Türk fırkateynleri eşliğinde gönderilmesi halinde, benzer sayıda Yunan gemisinin gönderileceği ve Türkiye'nin bölgede kaldığı sürece Yunan gemilerinin de orada kalacağı belirtildi.

YUNAN, HADDİNİ AŞTI: UYARI ATIŞLARI YAPILIR

İkinci plana göre, Türk araştırma gemisinin sismik araştırmalar için kablo döşemesi halinde, Yunan tarafı buna kablosuz imkanlarla müdahale edecek. En düşük olasılık olarak kabul edilen üçüncü senaryo, Türkiye'nin yüzer bir sondaj kulesini bölgeye göndermesi olarak görülüyor.

Haberde, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üç gemisinin büyüklüğü göz önüne alındığında, Yunan fırkateynlerin bunu engellemesi imkansız." denildi. Gazete ayrıca, "Bu durumda, sondajı önlemek için uyarı atışlarının yapılması göz ardı edilmemiştir." diyerek, haddini aştı.

ATİNA'NIN RODOS VE GİRİT PANİĞİ

Dördüncü senaryo için ise "Yunan kıta sahanlığının farklı bölümlerindeki Türk araştırma gemilerinin birleşik misyonuyla ilgili. Yine, Rodos'tan Girit'e herhangi bir noktada araştırma veya sondaj önlemeye yönelik talimatlar açık." ifadelerine yer verildi.