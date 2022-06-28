Yunan büyükelçi Mallias'tan Türkiye karşıtı yazı: NATO'da yeri yok

Bir dönem ABD'de görev yapan Mallias, Türkiye'nin NATO'daki konumuna dair karalama kampanyası başlattı.

Gerek Atina yönetimi gerekse Yunan diplomatlar, Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapmaya devam ediyor.

2005-2009 yılları arasında Yunanistan'ın ABD büyükelçisi olan Alexandros Mallias, NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye'nin askeri ittifak içindeki pozisyonunu sorgulamaya çalıştı.

Türkiye'nin NATO'daki varlığını sorgulamaya kalktı

Mallias, Kathimerini gazetesinde yayınlanan "Türkiye'nin NATO'da yeri var mı?" başlıklı yazısına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da ne yapacak? Egemenlik veya Yunan adalarının tahkimat "sorununu" mu gündeme getirecek? Endişelenmeli miyiz?" şeklindeki ifadelerle başladı.

Türkiye hakkında NATO içinde tartışma başlaması yönündeki "umudunu" ifade eden Mallias, Ankara'ya yönelik asılsız ithamlarda bulundu.

Yunan elçinin karalama kampanyası

Yunan diplomat, gittiği noktalara huzur ve barış götüren Türkiye'yi "Kıbrıs, Libya ve Suriye'de işgalci" gibi göstermeye çalışarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün birinci maddesinin ihlal edildiği şeklinde bir iddia ortaya attı.

İthamlarını sürdüren Mallias, Türkiye'nin "Irak, Libya, Kafkaslar (Dağlık Karabağ), Kıbrıs ve Yunanistan ile ilgili BM kararlarını sistematik olarak ihlal ettiğini" savundu.

"NATO'daki konumlarıyla ilgili tartışma başlasın"

Alexandros Mallias'ın, Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandıran ülkesinin tutumunu örtbas ettiği görüldü.

Mallias, algı oluşturmaya dönük yazısındaki ifadelerini, "O halde, Türkiye'nin NATO'daki konumuyla ilgili tartışma başlasın." diyerek tamamladı.



