DHA

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Yunan polisi tarafından Türkiye'ye itildi...

Sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan 18 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderildi.

Askerler tarafından yakalanan 4'ü kadın, 3'ü çocuk, 18 göçmen, jandarmaya teslim edildi.

"BİZİ KARAKOL GİBİ BİR YERE GÖTÜRÜP, HER ŞEYİMİZ ALDILAR"

Göçmenlerden Suriye uyruklu Mürteza Emir, 4 gün önce geçtikleri Yunanistan'da polise yakalandıklarını belirterek, "Bizi karakol gibi bir yere götürdüler, orada kaldık, Orada her şeyimizi aldılar, para, telefon, çantaları aldılar, sadece elbiselerimiz kaldı. Sonra bir araba gelip bizi aldı ve Meriç Nehri kenarına getirip, başka adamlara verdiler. O adamlar bizi botla nehirden bu tarafa geçirdiler." diye konuştu.

"BİZE YEMEK VERMEDİLER"

Yunanistan'da kaldıkları 4 gün boyuncu aç kaldıklarını söyleyen Emir, "Bir şey yemediğimizi söyleyip yemek istedik. Bize getireceklerini söyleyip hiçbir şey getirmediler." dedi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.