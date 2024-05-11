Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Adalarda göçmenler yerine Türk turistler var Miçotakis, Türkiye ziyareti öncesinde iki ülke arasındaki olumlu atmosfere dikkati çekti. Yunan Başbakan, adalara kaçak göçmenler yerine Türk turistlerin geldiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara-Atina hattındaki diyalog süreciyle ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, 3 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Başbakan Miçotakis, Türkiye ile diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu söyledi. Adalardaki Türk turist hareketliliğine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz ay Midilli Adası'na gelen Türk turistleri bizzat karşılayan Miçotakis, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kaçak göçmenler yerine Türk turistler var"

Yunan Başbakan, Ankara ile iyi atmosferden kazançlar sağladıklarını belirterek şöyle dedi:

1974'ten bu yana ilk kez bu kadar uzun süredir hiçbir ihlal yok. Artık adalarda kaçak göçmenler yerine Türk turistler var. Her zaman parmağımız tetikte olamayız.

"İlişkilerimiz ilerliyor ama gerilimler olabilir"

Yunan-Türk ilişkilerinde ilerlemenin olduğunu ancak "her zaman gerilim odaklarının" ortaya çıkabileceğini belirten Miçotakis, ülkesindeki basına verdiği demeçte şunları kaydetti:

Yunanistan, uluslararası hukuka dayanarak belirlediği 'kırmızı çizgilerden' geri adım atmayacak ve kendi tavrında ısrarcı olacak.

"İleri doğru adımlar atıyoruz"

Kiryakos Miçotakis, daha önceki açıklamasında, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde ileri doğru adımlar attıklarını söylemişti.

Miçotakis, "İkili ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor." mesajı vermişti.