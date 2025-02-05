Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege'deki depremlerle ilgili açıklama

AA

Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremler Türkiye ve Yunanistan'ı alarma geçirdi.

Son bir haftada 900'den fazla sarsıntının kaydedildiği bölgede, özellikle Santorini Adası civarındaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Büyüklükleri 1.3 ile 5.2 arasında değişen depremler nedeniyle Santorini Adası beşik gibi sallanıyor..

Depremlerle ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi..

UYARILARA KULAK VERMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında, yetkililer ve uzmanların bulunduğu Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.

Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, genel olarak hareketli bir sismik yapıya sahip olan Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın uzmanlar için jeolojik bir "atölye" niteliğinde olduğunu söyledi.

Miçotakis, uzmanların son durum hakkındaki sunumlarını dinleyerek, uyarılara kulak vermenin önemine işaret etti.

"DÜNE GÖRE DAHA İYİMSERİZ"

Sunumlara atıfta bulunan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir." diye konuştu.

Miçotakis, şu an sürekli sallanan bir Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar." dedi.