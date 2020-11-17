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    Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu

    Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu

    Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de savunma kabiliyetini artırmak maksadıyla ABD'den iki düzine kadar beşinci nesil F-35 savaş uçağı alımına yönelik resmi bir talepte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 00:12
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    Yunanistan, ABD'den F-35 tipi savaş uçakları almak için harekete geçti. Savunma Bakanlığı tarafından, 6 Kasım'da uçakların alımına yönelik Amerikan hükümetine talep mektubu gönderildiği bildirildi.

    Greek Reporter'da yer alan habere göre, bakanlığın silahlanmadan sorumlu yetkilisi Theodoros Lagios tarafından kaleme alınan mektupta F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına katılma kararının, 'yeni veya varsa ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmış' 18 ila 24 savaş uçağı alımının yanı sıra; uçağın teslimatı, konfigürasyonu ve geri ödeme planını içeren çeşitli faktörlere dayanacağı kaydedildi.

    Yunanistan, F-35 alımı için ABD ye resmi talepte bulundu #1

    "BU İDDİALI PROGRAMI UYGULAMAK İÇİN MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

    İç mali düzenlemeler ve Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve bütçe açığı nedeniyle, ilk teslimatın 2021'de yapılmasının önemli olduğu belirtilen mektupta "Kendi payımıza, bu iddialı programı uygulamak için mümkün olan her şeyi yapacağız" denildi.

    Söz konusu adım, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Fransa'dan 12'si az kullanılmış, 6'sı da yeni olmak üzere 18 adet Rafale tipi çift motorlu savaş uçağı alım kararının ardından geldi.

    Yunanistan, F-35 alımı için ABD ye resmi talepte bulundu #2

    DOĞU AKDENİZ'DE DURUMU TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE ŞEKİLLENDİRMEYİ UMUYORLAR

    Yunanistan hükümeti, ABD makamlarının talebi kabul etmesi halinde Ege ve Doğu Akdeniz'de güç dengesinin Türkiye'nin aleyhinde yeniden şekilleneceğini umuyor.

    Öte yandan F-35 alım talebinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına karşı bir adım olduğu düşünülüyor.

    Yunanistan, F-35 alımı için ABD ye resmi talepte bulundu #3

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