Yunanistan, göçmen botunun batmasından Türkiye'yi sorumlu tuttu

Yunan Bakan Mitarakis, batan göçmen botu nedeniyle Türkiye'yi hedef almaya çalıştı. Mitarakis, asıl sorumlunun kendileri olduğunu görmezden geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 çocuk öldü.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, kazaya ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Yaşamını yitirenlerin 3-14 yaşlarında 4 çocuk olduğunu kaydeden Mitarakis, batan bottan 22 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

BATAN BOT NEDENİYLE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYA KALKTI

Son olarak Atina'da basın toplantısında konuşan Mitarakis, botun batmasının sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalıştı.

Mitarakis, Yunanistan'a doğru gelen botun Türkiye tarafından engellenmediğini savunarak, "Ege'nin her gün gördüğü gerçek." ifadesini kullandı.

"SORUMLUSU TÜRKİYE"

Yaşananlardan Türkiye'nin "sorumlu" olduğunu iddia eden Yunan bakan, Brüksel'e de seslenerek, "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı." dedi.

"AB'NİN SINIRLARINI KORUYORUZ"

Deutsche Welle'nin haberine göre, Mitarakis, Yunanistan olarak sadece kendi sınırlarını değil, AB'nin sınırlarını da koruduklarını kaydetti.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ACIMASIZ TUTUMU

Ancak Yunan bakan, Türkiye'yi suçlamaya çalışırken, ülkesinin göçmenleri geri iterek ölüme terk ettiği gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştı.

Yunan güvenlik güçleri tarafından lastik botları patlatılan göçmenler, ayrıca eşya ve kıyafetleri alınıp dövüldükten sonra zorla Türkiye'ye itiliyor.