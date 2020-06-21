Yunanistan ile Danimarka arasında peynir krizi çıktı

Yunanistan ile Danimarka arasında peynir krizi çıktı

En Son Haber

Yunanistan, beyaz peynirin benzeri olan tatsız tuzsuz Feta peynirine Danimarka'nın sahip çıktığını iddia ederek yargıya başvurdu.

Yunanistan ile Danimarka arasında peynir krizi var.

Yunanistan Tarım Bakanlığı, Danimarka'nın Feta peynirini kendisine mal ettiğini savunarak Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundu.

İZİNSİZ ÜRETİM VE İHRACAT

Yapılan açıklamada, "Tarım bakanı, korunan menşe yönetmeliklerini ihlal ettiği için Danimarka'ya karşı Avrupa Komisyonu yasal işlemin mevzuatının etkinleştirilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan cephesi, Danirmarkalıların taklif Feta peyniri üreterek AB üyesi olmayan ülkelere izinsiz bir şekilde ihraç ettiğini savundu.

2005 YILINDA ALINAN KARAR

2005 yılında Avrupa’nın en üst yargı organı Adalet Divanı’nda alınan kararla, koyun ve keçi sütünün karışımından üretilen peynirin Yunanistan’a ait olduğu belirtilmişti.