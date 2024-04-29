YouTube'dan tepki çeken karar: Video durdurulduğunda da reklam gösterecek Fazla reklam gösterdiği için kullanıcılar tarafından eleştirilen YouTube, reklam sayısını artırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak

YouTube reklam sayısını artırıyor

Gelen şikayetlere aldırış etmeyen YouTube, videolar durdurulduğunda ekranda gözüken reklamları test ediyor.

Google'dan Philipp Schindler, şirketin bu denemesinin özellikle markalardan olumlu sonuçlar getirdiğini açıkladı.

Schindler, yeni reklam formatının YouTube'da ne zaman görünmeye başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Gelen bilgiler, bu reklamların önce TV uygulamasında yayınlanacağını gösteriyor.

Öte yandan; bu reklamların süresinin ne olacağı, atlanıp atlanamayacağı ve mobil uygulamaya gelip gelmeyeceği gibi bilgiler henüz net değil.