Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli can verdi

İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünden ilçe merkezine giden Alper Şahin (38) yönetimindeki plakasız motosiklet karşı yönden gelen Sefer K. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken minibüs sürücüsü Sefer K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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