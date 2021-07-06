Yunanistan, korona nedeniyle gece hayatına kısıtlamalar getiriyor

Yunanistan'da gençler arasında korona vakalarındaki hızlı artışı engellemek için gece hayatına kısıtlama getirildi.

Dünya genelinde aşılama oranlarının yükselmesi ve alınan önlemler nedeniyle vaka sayılarındaki düşüş, başta yeni varyantların ortaya çıkması ve normalleşme adımlarıyla birlikte bazı ülkelerde tekraryükselişe geçti.

Yunanistan da o ülkelerden biri.



Ülkede, uzun bir süre düşük seyreden koronavirüs vaka sayısının son bir hafta içinde iki katına çıkması Yunan yetkilileri harekete geçirdi.

GECE HAYATINA KISITLAMA GETİRİLİYOR

Yurttaş Koruma Bakanlığı, perşembe günü ülkedeki gece hayatını kısıtlayacak önlemlerin devreye gireceğini açıkladı.

Yunanistan'da son dönemde koronavirüse yakalananların çoğunun genç olması ve virüsün daha çok eğlence ortamlarında yayıldığının tespit edilmesi nedeniyle söz konusu önlemlere başvurulduğu bildirildi.

Yurttaş Koruma Bakanlığında Sivil Koruma ve Kriz Yönetiminden sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kısıtlamaları "Virüsün yeni bulaştığı kişilerin yaş ortalaması 27, eğlence yerleri ile bağlantılı yüzlerce vaka bildirildi" sözleriyle gerekçelendirdi.

YUNANİSTAN'IN GECE HAYATI KISITLAMALARI

Yeni kısıtlamalarla barlarda ayakta durmak ve yan yana dans etmek yasaklanırken müşterilerin sadece masada oturmasına izin verilecek.

Ayrıca barların tam olarak dolu bir şekilde faaliyet göstermesi de mümkün olmayacak.

KURALLARA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Söz konusu önlemlere uymayan işletmeler için ise sürecin başından itibaren sert cezalar uygulanması öngörülüyor.

Kuralları ihlâl eden işletmeler, büyüklüklerine göre 2 bin ila 5 bin euro para cezası ve yedi günlük kapatma cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Aynı işletmenin kuralları ikinci kez ihlâl etmesi halinde ise iki haftalık kapatma cezası ile 10 bin euroluk para cezası uygulanması öngörülüyor.

Nikos Hardalias, sosyal medyada işletmelerin kurallara uymadığını gösteren görüntülerin tespit edilmesi halinde geriye dönük olarak ceza kesilebileceğini de söyledi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bin 797 yeni vaka açıklarken, 11 milyon nüfuslu ülkede bu sayı geçen hafta 600-700 dolayındaydı.