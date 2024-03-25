Yunanistan, Mirage ve F-16 savaş uçaklarını satacak Savunma Bakanı Dendias, Mirage 2000-5 ve Block 30 F-16'ları satmaları gerektiğini söyledi. F-16'ları yükseltme programında gecikmeler olduğunu belirten Dendias, 2027 yılını işaret etti.

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Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde radikal değişikliklere imza atılması planlanıyor.

Savunma Bakanı Nikos Dendias, Hava Kuvvetleri filosunda yer alan bazı uçakları satacaklarını söyledi.

Dendias, ülkesinin basınına verdiği demeçte, "Çok radikal değişiklikler yapmamız gerekiyor." dedi.

Yunan Hava Kuvvetleri'nde değişim adımları

Yunan Bakan, "Tamamen aynı amacı sürdürmek için her şeyin değişmesi gerekiyor: egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma yeteneği." ifadelerini kullandı.

Dendias, iyileştirmeler ve satın almalarla filoya daha fazla homojenlik ve birlikte çalışabilirlik getirme planlarını anlatırken Hava Kuvvetleri'nin, yenilenmesinin öncelikler listesinin üst sıralarında yer aldığını kaydetti.

"Mirage 2000-5 ve Block 30 F-16'ları satabiliriz"

Farklı tipte uçaklardan oluşan filoya sahip olduklarını anlatan Dendias, şöyle devam etti:

F-4'lerimiz, Mirage 2000-5'lerimiz, Block 30 F-16'larımız, Block 50 F-16'larımız, Block 52 F-16'larımız, Viper F-16'larımız ve Rafale'lerimiz var. Bu şekilde devam edemeyiz.



F-4'lerin emekliye ayrılması ve mümkünse satılması gerekiyor. Mirage 2000-5 olağanüstü yetenekli bir uçak ve satılabilir. Block 30 F-16'ların satılması gerekiyor. Mirage 2000-5 ve Block 30 F-16'ları satabileceğimizi düşünüyorum.

"24 tane var ama 30’a ulaşırsak iyi olur"

Savunma Bakanı Dendias, uyumlu filolara sahip olmanın aksine, birçok farklı türde uçağın bakımının muazzam maliyetler barındırdığını aktardı.

Geriye kalan uçaklara gelince, F-16’ları Viper seviyesine çıkarmaları gerektiğini ifade eden Dendias, şöyle konuştu:

Rafale filomuzu güçlendirmeliyiz. 24 tane var ama 30’a ulaşırsak iyi olur. Tabi ki Block 4 F-35'i edinmek de iyi olur.

Gecikmeyi kabul etti: Hedef 2027

Dendias, Yunanistan'ın F-16'larını Viper seviyesine yükseltme programında gecikmeler olduğunu kabul ederken, ülke olarak 2027 yılına kadar "yeterli uçak filosuna" sahip olacaklarına inandığını vurguladı.

Kathimerini'nin aktardığına göre Dendias, orduyu yenilemenin önemli bir zorluk olacağı gerçeğini de kabul etti.