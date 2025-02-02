Yunanistan Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik, eğitime 1 gün ara verdirdi

AA

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde sismik hareketlilik arttı.

Bu nedenle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi.

Yarın da okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

TEDBİR ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Santorini Adası Belediyesi Meclisi'nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

KAPALI ALANLARDAKİ ETKİNLİKLER İPTAL

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.

EĞİTİME ARA

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

VATANDAŞLARIN ESKİ LİMANDA BULUNMASI İSTENMİYOR

Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.