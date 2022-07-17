Yunanistan, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini konuşuyor

Yunan Türkolog, Türkiye'nin filosundaki sondaj gemilerinin 'er ya da geç Ege'de harekete geçeceğini' söyledi. Bu hamlenin, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırabileceği savunuldu.

Türkiye, "Mavi Vatan"da yeni sondaj faaliyetleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine ek olarak Abdülhamid Han adlı son gemi de devreye alınacak.

Son hazırlıkların yürütüldüğü gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak.

Yunanistan'ın gözü Abdülhamid Han gemisinde

Türkiye'nin atmaya hazırlandığı yeni adımları kestirmeye çalışan Yunanistan'da ise endişeli bir hava hakim.

Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos, Yunan Devlet Televizyonu'nda (ERT) katıldığı yayında, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Yunan Türkolog: Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum

Stathakopoulos, 2020 yılında olduğu gibi "sıcak" bir yaz görmeyeceklerini umduğunu dile getirerek, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki dengenin her iki tarafta da korunacağını tahmin ettiğini söyledi.

"Er ya da geç Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacaklar"

Diğer taraftan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'nda görev emri bekliyor.

Abdülhamid Han başta olmak üzere Türkiye'nin sondaj gemileri hakkında konuşan Stathakopoulos, gemilerin "er ya da geç Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacağı" şeklindeki görüşünü paylaştı

"Yeni bir gerilimin başlangıcı olabilir"

Yunan Türkolog'a göre, bu durum, iki ülke ilişkilerinde "yeni bir gerilimin başlangıç noktası" olabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri konusunda 6 alternatifin gündemlerinde olduğunu söylemiş, "Bir ay daha sabredeceğiz. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." demişti.