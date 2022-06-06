Yunanistan, yeni göçmen akınından endişe ediyor

Yunan diplomatik ve askeri yetkililerin, kriz senaryolarını tartıştığı belirtildi. Göçmenlerin yeniden Yunanistan'a kalabalık gruplar halinde girmeye çalışabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Atina yönetimi, Türkiye ile geçmiş yıllarda sınırda yaşanan görüntülerin tekrarlanabileceği konusunda kaygılı.

Olası göçmen akınını engellemek isteyen Yunanistan, Türkiye sınırında inşa ettiği 40 kilometrelik çelik duvarın uzunluğunu 120 kilometreye kadar çıkaracak.

Yunan basını: Atina tetikte

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesinde, "Yunan-Türk: Atina, tüm senaryolar için tetikte" başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde, 2020 yılında yaşananlara benzer yeni bir göçmen akınına ilişkin endişelerin olduğu ve Atina'nın yüksek alarm seviyesine geçtiği kaydedildi.

"Mülteciler ve göçmenler yeniden akın edecek" kaygısı

"Endişe, mülteci ve göçmenlerin Türkiye kıyılarında, özellikle Sakız ve Sisam adalarının karşısındaki bölgelerde yoğunlaşmasıyla daha da artıyor." denilerek, "Bu bölgelerde kıyıya gelen göçmenlerin kullanabileceği teknelerin varlığının arttığına dair haberler var." şeklinde iddiaya yer verildi.

Türkiye kıyılarındaki "mülteci ve göçmen akınının", Atina'daki diplomatik ve askeri çevrelerin önceki kriz senaryolarını yeniden masaya getirmesine yol açtığı ifade edildi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri teyakkuzda

Bu gelişmeler ışığında, Yunanistan'ın Ege'nin doğusundaki silahlı kuvvetlerinin, "gerektiğinde karşılık vermek için teyakkuz halinde" olduğu aktarıldı.

Aynı haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, yabancı liderlere brifing verdiği, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Ankara'nın "Mavi Vatan" haritasını gösterdiği hatırlatıldı.