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    Yunanistan'a Rus gazı akışı bir süreliğine duruyor

    Rus şirket Gazprom'un, Yunanistan'a doğalgaz akışını bakım gerekçesiyle yarından itibaren geçici süre durduracağı bildirildi.
    • 20.06.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:38
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    Yunanistan'a Rus gazı akışı bir süreliğine duruyor

    Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Avrupa, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamıştı.

    Rusya da yaptırımlara yanıt olarak Gazprom üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kısıtlamalara gitmeye devam ediyor.

    Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu.

    Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düşüren Gazprom, doğalgaz kesintisinin nedeni teknik arıza olarak gösteriyor.

    Yunanistan'a doğalgaz akışı duruyor

    Son olarak Rus enerji şirketi, Yunanistan'a giden doğalgaz sevkiyatını bir süreliğine durduracağını duyurdu.

    Kesintinin gerekçesi bakım çalışması olarak gösterildi

    Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın doğalgaz şirketi DEPA kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazprom'un yapacağı kesintinin sebebi, Türk Akımı doğalgaz boru hattının yıllık olağan bakım çalışmaları olarak gösterildi.

    AA'da yer alan habere göre, 27 Haziran'a kadar devam edecek kesintinin Yunanistan'da doğalgaz sıkıntısına yol açmayacağı, eksiğin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kaynakları ile telafi edilmesi öngörülüyor.

    Yunanistan a Rus gazı akışı bir süreliğine duruyor #1


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