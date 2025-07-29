Yunanistan'a tatile giden İsrailli'ye saldırı: Kulağını kopardı

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikalarına karşı öfke, dünya genelinde büyüyor.

Özellikle Avrupa’da insanlar, işgalci İsrail vatandaşlarının ülkelerine rahatça girip çıkmasına karşı tepkilerini yükseltiyor.

Yunanistan’da son günlerde, özellikle havalimanında ülkeye gelen İsrailliler protesto ediliyor, bazı turizm işletmeleri İbranice konuşan turistleri dükkanlarına almıyor.

GAZZE'DE KATLİAM, AVRUPA'DA TATİL

Yunan halkının bu tavrı, İsrail’in işlediği savaş suçlarının tüm dünyanın nezdinde artık kabul edilemez olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu tepkilerin en çarpıcı örneği ise Atina’nın Bolivar Plajı’nda yaşandı.

Gazze’de katliam yapıp Avrupa’da keyif süren bir İsrailli turist, Yunan halkı tarafından hoş karşılanmadı.

HIRSINI ALAMADI

Stav Ben-Shushan adlı İsrailli turist, Atina’da tatil yaparken, bir Yunan tarafından saldırıya uğradı.

“Filistin’e özgürlük, kahrolsun İsrail, ben Hamas’ım” diye bağıran kişi, İsrailli turisti ciddi şekilde darbetti.

KULAK MEMEMESİNİ ISIRARAK KOPARDI

Güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılan Filistin destekçisi yurttaş, bir süre sonra plaja dönerek Ben-Shushan’ın kulak memesini ısırarak kopardı.

İşgalci İsrailli hastaneye kaldırılırken, olay sonrası polis her iki tarafı da gözaltına aldı.

Yunan polisinin, Filistin’e destek veren saldırganı değil, ırkçı ve provoke edici söylemlerde bulunan İsrailli turisti de sorgulaması dikkat çekti.

İSRAİL'İN ZULMÜNE SESLER GİDEREK YÜKSELİYOR

Olay sadece bireysel bir tepki değil.

Son bir hafta içinde Yunanistan’da İsrail karşıtı birçok olay yaşandı.

Rodos Adası’nda tatil yapan İsrailli gençler halktan tepki gördü, Syros limanında ise Filistin yanlısı eylemler nedeniyle bir İsrail gemisinin yanaşmasına izin verilmedi.

Halklar işgale karşı sessiz kalmıyor. Gazze’yi yerle bir eden, binlerce çocuğu öldüren Siyonist rejimin mensupları, artık gittikleri her yerde yüzleşmek zorunda kalıyor.