Yunanistan’da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor...

Son olarak Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarıyla ilgili yeni bir uygulama devreye alındı.

EĞİTİME BİR HAFTA DAHA ARA

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.