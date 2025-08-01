Yunanistan'da bir evde 174 silah ve 15 bin 500 fişek ele geçirildi

Yunanistan'da gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada cephaneye yakın silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün sabah saatlerinde Korinthos'ta bir Yunan vatandaşını yasa dışı silah bulundurmak gerekçesiyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin evinde yapılan araştırmada, 174 silah, 15 bin 500'ün üzerinde farklı boyutlarda fişek ile bıçak, kılıç, süngü, susturucu gibi malzemeler ele geçirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, söz konusu evin emekli bir Hava Kuvvetleri personeline ait olduğunu ileri sürdü.

EVİN ÇATISI İMALATHANE

Evin çatı katında ise çeşitli kalibrelerdeki fişeklerin imalatı ve doldurulması için tam donanımlı bir imalathane bulundu.