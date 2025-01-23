Yunanistan'da çiftçiler ile polis arasında arbede

AA
Yunanistan'ın Kardiça ilinde çiftçiler E-65 karayolunu kapatma eylemi yapmak istedi.
Bunun üzerine çiftçilerle polis arasında arbede çıktı.
Konuya ilişkin detaylar, Yunan basınında yer aldı.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Yunan basınına göre, traktörlerin geçişini engellemeye çalışan polis ve çiftçiler arasında arbede yaşandı.
Polisler eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Çiftçiler Yunanistan'ın farklı illerinde, hükümetten ekonomik destek talebiyle eylemlere başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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