Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespiti: 3 bölgede OHAL ilan edildi

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Yunanistan alarmda....

Ülkede rutin olarak yapılan içme suyu şebekesi kontrollerinde, korkunç bir durum tespit edildi....

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’na bağlı sağlık ve çevre birimleri, ülkenin kuzeyindeki Serres ve çevresindeki beş yerleşim biriminin içme suyu şebekesinde, anormal seviyelerde uranyum tespit etti.

İÇME SUYUNDAN URANYUM ÇIKTI

Uranyum seviyelerinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) içme suyu için belirlediği güvenli sınır olan litre başına 30 mikrogramı aştığı belirlendi.

Tespitin ardından yerel sağlık otoriteleri, hemen harekete geçti ve suyun insan tüketimi için güvenli olmadığını duyurdu.

SU KULLANIMI YASAKLANDI

Serres Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için acil bir uyarı yayınlayarak suyun içilmesi, yemek pişirilmesi veya kişisel hijyen için kullanılmasının yasaklandığını bildirdi.

Bölgedeki su kaynaklarının jeolojik yapısı ve olası endüstriyel kirlilik kaynakları, uranyumun suya nasıl karıştığına dair soruşturmanın odak noktası oldu.

3 BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Soruşturma tüm hızıyla sürerken Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan olağanüstü hal kararı, suda tespit edilen uranyum sorunu ile mücadelede kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı, 26 Haziran'a kadar sürecek.

Bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşım ile sorunun çözümüne yönelik süreci hızlandırarak vatandaşa destek imkanı sağlanacak.