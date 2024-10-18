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İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, İsrail'in saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor.

Son tepki ise Yunanistan’daki Pire Limanı’ndaki işçilerden geldi.

İşçiler, mühimmat dolu olduğu iddia edilen konteynerin İsrail’e gönderilmesini engelledi.

"HALKIN KANI ELLERİMİZİ KİRLETMEYECEK"

Filistin’e destek veren liman işçileri, dün akşam saatlerinde İsrail’e sevkiyat yapılmasını protesto ederek, mühimmat taşıdığı iddia edilen İsrail’e gönderilecek bir konteynerin kargo gemisine yüklenmesine engel oldu.

Çeşitli işçi sendikaları ve gruplardan oluşan protestocular “Halkın kanı ellerimizi kirletmeyecek” ve “Filistin’e Özgürlük” sloganları atarak, konteynerin üzerine spreyle "Katiller limandan çıkın" yazdı.

GEMİ KONTEYNER YÜKLENMEDEN YOLA ÇIKTI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, söz konusu konteynerin, İsrail'in Hayfa limanına gitmek üzere Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a getirildiği kaydedildi.

Ancak eylem nedeniyle geminin, konteyner yüklenmeden yola çıktığı iddia edildi.

Konuya ilişkin resmi kurumlardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

"ÜLKEMİZİN SAVAŞLARA DAHİL OLMAYA DERHAL SON VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Pire Limanı İşçileri Sendikası (ENEDEP) ve Pire İşçi Merkezi Başkanı Markos Bekris yaptığı açıklamada, Filistin halkının soykırıma uğramasına katkıda bulunan askeri malzeme sevkiyatının durdurulması kararının bir önceki gün yapılan toplantıda alındığını duyurdu.

Bekris, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti: