Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı gensoru önergesi

İHA

Yunanistan'da 2023 yılında gerçekleşen ölümcül tren kazası sonrası, Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı PASOK partisinin liderliğindeki ana muhalefet ve diğer sol partiler, hükümeti eleştirerek bir gensoru önergesi sundu. Bu önerge, toplamda 85 milletvekili tarafından imzalanırken, önümüzdeki cuma günü Miçotakis hükümetine güven oylaması yapılması bekleniyor.

HÜKÜMET, İDDİALARI REDDETTİ: "GÜVENOYU ALACAĞIZ"

Muhalefet milletvekilleri, hükümetin kazanın sorumluluğundan kaçmakla suçladığı ve demir yolundaki güvenlik açıklarını görmezden geldiğini belirterek, bunun yanı sıra delilleri örtbas ettiğini iddia etti. Bu iddialara yanıt veren Miçotakis hükümeti, tüm suçlamaları reddetti ve 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu'nda 156 sandalyeye sahip olduklarını hatırlatarak güvenoyu almayı beklediklerini açıkladı.

MİÇOTAKİS: "MUHALEFET, İÇ İSTİKRARA ZARAR VERİYOR"

Miçotakis, yaptığı konuşmada, muhalefetin söylediklerinin "uluslararası siyasi çalkantıları" Yunanistan'ın iç istikrarına zarar verdiğini savundu. Ayrıca, demir yolu ağının 2027 yılına kadar modernize edilmesi için bir plan geliştirdiklerini ve bakımını üstlenecek yabancı bir şirketle anlaşma yapacaklarını belirtti.

57 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASI

Kazanın ardından yayımlanan rapor, ihlallere dikkat çekti. 28 Şubat 2023'te Atina'dan Selanik'e giden bir yolcu treni ile bir yük treni kafa kafaya çarpıştı. Tempi bölgesindeki bu kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti ve olayın ihmalkarlık sonucu meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis görevinden istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından yayımlanan son raporda, demir yolu sisteminde ciddi personel eksiklikleri, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve kritik ihlaller olduğu vurgulandı. Kazaya dair yürütülen adli soruşturmanın, bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.