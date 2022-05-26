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- Yunanistan'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri yandı
Yunanistan'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri yandı
Mülteciler için toplanan insani yardım malzemeleri, yangın sonucu zarar gördü.
- 26.05.2022 - 10:11
Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı siviller için toplanan yardımlar alevlere teslim oldu.
Pire'deki Dostluk ve Barış Stadyumu'nda (SEF) bulunan paletlerde yangın çıktı.
Kıyafetler kullanılamaz hale geldi
Yangın sonucu, Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'nin mülteciler için topladığı giysiler kullanılamaz hale geldi.
Sabahın erken saatlerinde çıkan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Mülteciler için toplanan yardımlar zarar gördü
İki saatten fazla sürdüğü belirtilen yangını söndürme çalışmasında 10 itfaiyeci ile 5 yangın söndürme aracı yer aldı.
AA'nın aktardığına göre, insani yardım malzemelerinin büyük bir bölümü, yangın nedeniyle zarar gördü.
Yunanistan medyası, yangının çıktığı noktadan görüntüler paylaştı.