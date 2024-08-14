Yunanistan'da yanan ormanlar havadan görüntülendi Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde çıkan yangında 100 bin dönüm alanda fazla ormanlık alanı tahrip ederek çevreye ve yaban hayatına büyük zarar verdi.

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AA

Yunanistan'da 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan yangın en az bir kişinin ölümüne yol açarken, çok sayıda eve de zarar verdi..

Yangın, 2024 yılının en büyük yangını olarak kayıtlara geçerken bölgede yer alan Maraton Gölü çevresindeki tahribat dronla görüntülendi.

100 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI

Yunan basınında çıkan haberlerde, bugüne kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken şu ana kadar üç hastane, iki manastır ve çok sayıda yerleşim biriminin tahliye edildiğini bildirdi.

ÜLKE YÜKSEK YANGIN ALARMINDA

Haberlerde, ülkenin perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacağı kaydedildi.

"ŞİDDETLİ RÜZGAR İLE HIZLA BÜYÜDÜ"

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, yaptığı yazılı açıklamada "Bu yangın, beklenmeyen bir gelişme oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüdü" ifadelerini kullandı.

Tahliye emirlerine uymayı reddeden bazı kişilerin daha sonra evlerinde mahsur kaldığının altını çizen Lavranos, bu kişilerin kurtarılmasının itfaiyecilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)