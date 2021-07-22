Yunanistan'da zorunlu aşı karşıtları sokağa indi

Yunanistan Hükümeti, koronavirüs aşısını zorunlu hale getireceğini açıkladı. Bunun üzerine sokaklara inen insanlar, protesto yürüyüşleri düzenledi.

Yunanistan’da, hükümetin koronavirüse karşı aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden yüzlerce aşı karşıtı, başkent Atina'da sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi.

Birçok papazın katıldığı protestoda Yunan bayrakları, büyük boyda haç ve ikonlar taşıyan göstericilerin kendilerini uyaran emniyet güçlerine taş ve su şişeleri fırlatması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

"ZORUNLU AŞILAMAYA HAYIR"

Öte yandan, Atina Üniversitesi önünde toplanan bir grup aşı karşıtı göstericiye tepki gösteren solcu grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Grupların birbirilerine taş ve sopalarla saldırdığı olayda bir kişi yaralanırken, polisin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Selanik’te de aşı karşıtları protesto eylemi düzenledi. Selanik Limanı’ndaki Beyaz Kule önünde toplanarak şehir merkezine yürüyen göstericiler, Yunan bayrakları ve "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

1 EYLÜL'DE AŞI ZORUNLU OLACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül’den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline koronavirüs aşısı zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı.

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan koronavirüs aşı sertifikasının Yunanistan’da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini bildirmişti.