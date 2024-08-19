Yunanistan'daki yangında 146 ev zarar gördü 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnavas’ta başlayan ve yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen yangında 146 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Varnavas’ta yangından etkilenen bölgelerdeki yapıların incelenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ilk aşaması tamamlandı.

146 EV BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmada, ilk aşamada incelenen toplam 242 evden 146'sının kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.

8 YILDA BÖLGEDEKİ ORMANLARIN YÜZDE 37'Sİ YANDI

Atina Ulusal Gözlemevi de son 8 yılda Atina'yı da kapsayan Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yandığını ve bunun bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37'sini oluşturduğunu açıklamıştı.