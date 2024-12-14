Yunanistan'dan Suriyeli sığınmacı kararı: İltica başvurularına yanıt verilmeyecek

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da Suriyelilerin iltica başvuruları konusu ele alındı.

Dışişleri ve güvenlik konseyi toplantısında bugüne kadar Yunanistan mercilerine Suriyelilerin yaptığı iltica başvurularının aksi bir karar çıkana kadar askıya alınmasına karar verildi.

İZLENECEK YOL BELİRLENECEK

Hükümet, yapacağı haftalık değerlendirmelerle Suriye'deki gelişmeleri mercek altına alarak Suriyelilerin başvurularına ilişkin izleyeceği yolu belirleyecek.

Mevcut başvurular nedeniyle programlanmış mülakatlar düzenlenmeye devam ederken yeni başvuruların alınması da sürdürülecek ancak konuya ilişkin nihai bir karar çıkana kadar başvurulara olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmeyecek.