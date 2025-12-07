Yunanistan’dan tartışmalı adım: PULS roketatar sistemi alımına onay

- Yunanistan, Türkiye'nin itirazlarına rağmen İsrail'den 692 milyon euroluk PULS roketatar sistemi alımını onayladı.
- Bu sistemlerin Ege adalarına konuşlandırılacağı iddiası üzerine Türkiye sert tepki gösterdi.
- Alımın, Yunanistan'ın Aşil Kalkanı savunma programının bir parçası olacağı belirtildi.
Yunan medyasının, İsrail’den PULS çoklu roketatar sistemi alınacağı ve bu sistemlerin Ege adalarına konuşlandırılacağı yönündeki iddiaları sonrası gündem gerilmişti.
36 FÜZE SİSTEMİ ALIMINA PARLAMENTODAN ONAY
Türkiye’nin tepkisine rağmen, Yunanistan Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 adet PULS tipi çoklu roketatar sisteminin tedarikine onay verdi.
İsrail'le yapılan anlaşmaya göre alınan roketatar sistemlerinin yedek parça tedarik üretimi Yunanistan'da yapılacak.
İsrailli teknisyenler teknoloji transferi için Yunanistanlı yetkililere eğitim verecek.
Öte yandan Yunanistan'ın PULS tipi çoklu roketatar sistemi alımının ülkenin çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemine yönelik adım olduğu belirtiliyor. İki ülke arasındaki silah anlaşmasının toplamda 3 milyar dolarlık bir ortaklığa dayanacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
YUNAN'IN EGE PLANINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ
PULS tipi çoklu roketatar sisteminin Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacağı belirtilen girişime Türkiye sert tepki göstermişti.
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ege'deki adalara füze konuşlandırma planına MSB, "gerçeklerden kopuk ve hayalci" olarak nitelendirerek şu açıklamada bulunmuştu:
"Bazı Yunan yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır."