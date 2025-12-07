Yunanistan’dan tartışmalı adım: PULS roketatar sistemi alımına onay

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunan medyasının, İsrail’den PULS çoklu roketatar sistemi alınacağı ve bu sistemlerin Ege adalarına konuşlandırılacağı yönündeki iddiaları sonrası gündem gerilmişti.

36 FÜZE SİSTEMİ ALIMINA PARLAMENTODAN ONAY

Türkiye’nin tepkisine rağmen, Yunanistan Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 adet PULS tipi çoklu roketatar sisteminin tedarikine onay verdi.

İsrail'le yapılan anlaşmaya göre alınan roketatar sistemlerinin yedek parça tedarik üretimi Yunanistan'da yapılacak.

İsrailli teknisyenler teknoloji transferi için Yunanistanlı yetkililere eğitim verecek.

Öte yandan Yunanistan'ın PULS tipi çoklu roketatar sistemi alımının ülkenin çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemine yönelik adım olduğu belirtiliyor. İki ülke arasındaki silah anlaşmasının toplamda 3 milyar dolarlık bir ortaklığa dayanacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

YUNAN'IN EGE PLANINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ

PULS tipi çoklu roketatar sisteminin Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacağı belirtilen girişime Türkiye sert tepki göstermişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ege'deki adalara füze konuşlandırma planına MSB, "gerçeklerden kopuk ve hayalci" olarak nitelendirerek şu açıklamada bulunmuştu: