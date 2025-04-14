Yunanistan'ın Meteora manastırları doğa tutkunlarının ilgi odağı

AA

Meteora manastırları, Yunanistan’ın kuzeyindeki Meteora bölgesinde, dev kaya sütunlarının zirvesine inşa edilmeleriyle dikkat çekiyor.

Meteora manastırları, doğa tutkunlarının gözdesi olarak öne çıkıyor.

ZORLU COĞRAFYASI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Bu kutsal yapılar, Orta Çağ'da Hristiyan keşişlerin inziva yeri olarak kuruldu.



Ancak, günümüzde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktaları arasında yer alıyorlar.



Manastırlara, zorlu coğrafyası nedeniyle uzun yıllar yalnızca ip merdivenler veya çıkarılabilir tahta sistemlerle ulaşılabiliyordu. Günümüzde ise kayalara oyulmuş merdivenler ve yollar aracılığıyla ulaşılabiliyor.

DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI

Doğa içerisinde sundukları eşsiz manzaralar ile manastırlar, doğaseverleri bekliyor.

İşte dev kaya sütunlarının zirvesine inşa edilmeleriyle dikkat çeken Yunanistan'ın Meteora manastırlarından kareler...