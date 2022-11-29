Yunanistan'da birkaç üniversitenin bir araya gelmesiyle oluşturulan 200 kiloluk Talos İHA, Yunanistan'ın ürettiği ilk insansız hava aracı oldu.

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii adımlarıyla Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor..

Öyle ki, Yunan basınında Türkiye'nin geliştirdiği ve dünyada da takdirle karşılanan İnsansız Hava Araçları (İHA) oldukça fazla gündeme gelen konular arasında..

Ancak Yunanistan, Ege'deki gerginliği artırma peşinde..

Gövde gösterisi peşinde olan Yunanistan'da, birkaç üniversitenin bir araya gelmesiyle oluşturulan ilk Yunan İHA'sı görüntüleri paylaşıldı.

İlk Yunan İHA'sının test sürüşü yapıldı

SAS Tech firması Talos isimli insansız hava aracının test uçuşunu gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından test uçuşu görüntülerini paylaşan şirket, "Talos İHA, aerodinamik açısından test uçuşuna tabii tutuldu" notunu düştü.

Uçuşun kısa sürdüğü ve Talos İHA'nın uçuş boyunca kendisinden beklenen performansı gösterdiği belirtilirken, "Talos İHA, aerodinamik açısından test uçuşuna tabii tutuldu." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan SAS Tech paylaşıma, "Yunanistan'da insansız araçlarla ilgili yenilikçi bir şeyler yapma gücüne sahip olduğumuzu kanıtlamak için ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik." notunu ekledi.

Talos İHA'nın teknik özellikleri ise 200 kg ağırlık, 4,4 metre uzunluk, 500 km harekat yarıçapı ve 180 km hız olarak açıklandı.

Yunanistan'ın ürettiği İHA'nın ilk test uçuşu yapıldı VİDEO

Yunan medyası: Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı denge yeniden sağlanabilecek

Öte yandan, Yunan medyasında çıkan haberlerde ise Yunanistan'ın son dönemde İHA konusunda önemli atılımlar gerçekleştirdiği ve Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı dengeyi yeniden sağlayabileceği vurgulandı.