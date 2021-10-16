Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç Savunma Bakanı'nın açıklamalarına karşı, " Bu tür temelsiz suçlamaların asıl amacı, gerçeği çarpıtmak" diyerek, Avrupa Birliği'ni eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultkvist’in "Rusya'nın, Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmenlerle kriz oluşturmak istiyor" açıkamalarına karşılık verip, AB'yi sert bir şekilde eleştirdi.

"İSVEÇ SAVUNMA BAKANI'NIN SALDIRGAN AÇIKLAMALARI GERÇEK DEĞİL"

Zaharova, “İsveç Savunma Bakanı'nın bu ilk olmayan açıktan Rusofobik saldırısının gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Bu tür temelsiz suçlamaların asıl amacı, gerçeği çarpıtmak ve bir kez daha Rusya'yı hiçbir ilgisinin olmadığı Avrupa Birliği'nin sorunlarından sorumlu tutmaktır. Bütün bunlar ülkemizi baskı altına almayı sürdürmeye yönelik bahanelerdir” diye konuştu.

GÖÇMENLERİN DURUMUNA "ENDİŞE VERİCİ" DEDİ

AB’de sığınma hakkı elde etmeye çalışan göçmenlerle ilgili durumun da "endişe verici" olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Hükümetlerinin göçmen karşıtı milliyetçi tutumlarının yönlendirdiği Litvanyalı ve Polonyalı sınır muhafızlarının eylemlerine, BM ve Avrupa Konseyi'nin ilgili yapılarında zaten dikkat çekildi. Bu tür temel insan hakları uluslararası belgelerinin ağır bir şekilde ihlal edildiği açıktır" dedi.

"AB ÜLKEMİZE KARŞI SAÇMA SUÇLAMALARI BIRAKSIN"

Litvanya ve diğer AB ülkeleri tarafından Belarus sınırı boyunca inşa edilen duvar ve dikenli teller gibi fiziksel engellerin yasallığının da ayrıca tartışılması gerektiğine vurgu yapan Zaharova, "Avrupa Birliği, ülkemize karşı saçma suçlamalar yapmak yerine, göçle ilgili sorunların temel nedenlerini hatırlamalıdır. Bunların temelinde, ABD liderliğindeki Batı'nın, egemen devletlerin iç işlerine karışmak ve tüm dünyada durumu istikrarsızlaştırmak için kendi jeopolitik emellerini tatmin etme arzusu yatmaktadır. AB'nin olanları soğukkanlı bir şekilde değerlendirecek ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak sorumlu bir göç politikası izleyecek gücü bulacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.