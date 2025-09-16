Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yapan 2 kişiye hapis cezası

Afrika ülkesi Zambiya'nın Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ve Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapma girişiminden suçlu bulundu.
Sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındığı tespit edildi.
2 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI
Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınan Phiri ve Candunde'nin yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.