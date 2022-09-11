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    Zaporijya Nükleer Santrali’nin 6 ünitesi de enerji hattından koptu

    Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdurulduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 09:30
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    Zaporijya Nükleer Santrali’nin 6 ünitesi de enerji hattından koptu

    Günlerdir gündemden düşmeyen Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir gelişme daha yaşandı.

    Ukrayna'da bulunan ancak mart ayından itibaren Rusya kontolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nde faaliyetler tamamen durdu.

    6 ünite de enerji hattından koptu

    Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, santraldeki 6 numaralı güç üniyesinin şebekeden ayrıldığı ve faaliyetin tamamen durdurulduğunu aktardı.,

    Ukrayna ve Rusya, birbirlerini nükleer tesisi bombalamakla suçlarken, operasyonların durdurulmasının, güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiği duyuruldu.

    'Tahliye çağrısı'

    Kiev yönetimi, çarşamba günü, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya'nın çevresinde yaşayanlara tahliye çağrısında bulunmuştu.

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin 6 ünitesi de enerji hattından koptu #1


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