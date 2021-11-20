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    Zayende Irmağı'nın kurumaya terk edilmesi İran'da protesto edildi

    İran'ın en önemli su kaynaklarından biri olan İsfahan kentindeki Zayende Irmağı'nın kuruması binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular Ayetullah Hamaney'i yuhaladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 09:00
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    Zayende Irmağı'nın kurumaya terk edilmesi İran'da protesto edildi

    İran'da yönetim değişiminden sonra en önemli konulardan biri kuraklık.

    Ülkede birkaç yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü'nün ardından en önemli su kaynaklarından Zayende Irmağı da kurudu.

    ÇİFTÇİLER PROTESTOYA BAŞLADI

    Zayende Irmağı'nın kuruması nedeniyle İsfahan'da tarlalarına su alamayan çiftçilerin başlattığı gösteriye şehir halkı da destek verdi.

    Zayende Irmağı'nın kurumaya terk edilmesini İran'da protesto edildi VİDEO

    NEHİR YATAĞINA İNDİLER

    Gösteriler binlerce kişinin katıldığı bir eyleme dönüştü. Toplanan binlerce protestocu nehir yatağına indi.

    "Zayende Irmağımız nerede?", "Zayende Irmağı mı yoksa Ölü Irmak mı?" yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan eylemciler, attıkları sloganlarla yetkililerden ırmağın yeniden ihya edilmesi için gereken adımları atmalarını istedi.

    HAMANEY'İ YUHLADILAR

    Protestolar sırasında toplanan kalabalığa konuşma yapan bir kişinin, konuşmasında ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'in ismini anmasının ardından büyük bir uğultu koptu.

    Göstericiler Hamaney ismini duyunca hep bir ağızdan yuhalamaya başladı.

    Zayende Irmağı nın kurumaya terk edilmesi İran da protesto edildi #1

    Zayende Irmağı nın kurumaya terk edilmesi İran da protesto edildi #2

    Zayende Irmağı nın kurumaya terk edilmesi İran da protesto edildi #3

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