Zayende Irmağı'nın kurumaya terk edilmesi İran'da protesto edildi

İran'ın en önemli su kaynaklarından biri olan İsfahan kentindeki Zayende Irmağı'nın kuruması binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular Ayetullah Hamaney'i yuhaladı.

İran'da yönetim değişiminden sonra en önemli konulardan biri kuraklık.

Ülkede birkaç yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü'nün ardından en önemli su kaynaklarından Zayende Irmağı da kurudu.

ÇİFTÇİLER PROTESTOYA BAŞLADI

Zayende Irmağı'nın kuruması nedeniyle İsfahan'da tarlalarına su alamayan çiftçilerin başlattığı gösteriye şehir halkı da destek verdi.

Zayende Irmağı'nın kurumaya terk edilmesini İran'da protesto edildi VİDEO

NEHİR YATAĞINA İNDİLER

Gösteriler binlerce kişinin katıldığı bir eyleme dönüştü. Toplanan binlerce protestocu nehir yatağına indi.

"Zayende Irmağımız nerede?", "Zayende Irmağı mı yoksa Ölü Irmak mı?" yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan eylemciler, attıkları sloganlarla yetkililerden ırmağın yeniden ihya edilmesi için gereken adımları atmalarını istedi.

HAMANEY'İ YUHLADILAR

Protestolar sırasında toplanan kalabalığa konuşma yapan bir kişinin, konuşmasında ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'in ismini anmasının ardından büyük bir uğultu koptu.

Göstericiler Hamaney ismini duyunca hep bir ağızdan yuhalamaya başladı.