Zehirlenme riski ortaya çıktı: Bu bisikletleri hemen geri verin

Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk güvenliğini tehdit eden yeni bir gelişme yaşandı.

SPPTTY markasına ait 200 adet çocuk bisikleti, kurşun zehirlenmesine yol açabilecek ciddi bir tehlike nedeniyle acil olarak geri çağrıldı.

Yapılan resmi açıklamada, söz konusu bisikletlerin üretiminde kullanılan bazı parçaların, federal kurşun içeriği sınırlarını ihlal ettiği belirtildi.

Bu durumun, özellikle küçük yaştaki çocuklar için ölüm veya ciddi yaralanma riski oluşturabileceği vurgulandı.

Tüketicilere Uyarı: Hemen Kullanmayı Bırakın

Yetkililer, tüketicileri ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını ve tam geri ödeme alabilmek için üretici firma olan Shenzhen Yihuachuang Technology ile iletişime geçmelerini istedi.