Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya’ya ek yaptırımların ve Ukrayna’ya yönelik yardımların konuşulduğu ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 11'inci güne girildi.

Çatışmalar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya’ya ek yaptırımların ve Ukrayna’ya yönelik yardımların konuşulduğu ifade edildi.

"BİDEN, YAPTIRIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİN ALTINI ÇİZDİ"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri, Müttefikleri ve ortakları ile özel sektör tarafından Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmeti askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan Biden, yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığını ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın bir şekilde çalıştığını kaydetti” denildi.

ZELENSKY DE AÇIKLAMA YAPTI

Zelensky ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sürekli diyalog kapsamında Başkan Biden ile bir görüşmem daha oldu. Gündemde güvenlik, Ukrayna'ya mali destek ve Rusya'ya yönelik yaptırımların devamı konuları yer aldı” dedi.