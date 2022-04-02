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    Zelenskiy: Mariupol'de tahliye için Türkiye ile temaslarımız var

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol’den siviller ile askerlerin tahliyesi konusunda arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini bildirdi.
    • AA
    • 02.04.2022 - 06:00
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    Zelenskiy: Mariupol'de tahliye için Türkiye ile temaslarımız var

    Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, bugün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti.

    "TÜRKİYE İLE ARABULUCU OLMASI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

    Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenskiy, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol’den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

    Zelenskiy, “Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum." dedi.

    Zelenskiy: Mariupol de tahliye için Türkiye ile temaslarımız var #1

    "RUSYA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

    Öte yandan Rusya’da zorunlu askere davet alan genç çocukların ailelerini uyaran Zelenskiy, “Bu, geleneksel görünen ama yine de normalden farklı olan bir zorunlu askere çağırma olacak. Bu yıl askere gelenler bize karşı savaşa gönderilebilir. Bu nedenle, bu birçok genç erkek için garantili ölüm demektir." ifadesini kullandı.

    Zelenskiy, Rusya’nın özellikle Kırım’da insanları askere almaya çalıştığının altını çizerek, bunu uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

    Zelenskiy: Mariupol de tahliye için Türkiye ile temaslarımız var #2

    "EMİRLERE UYMAYIN"

    Bu vesile ile Kırım’a seslenen Zelenskiy, "Bunu sabote edin. Emirlere uymayın. Eğer işe yaramazsa ilk fırsatta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olun. Her şeyi anlayacağız." diye konuştu.

    Zelenskiy, Rus askerlerinin kuzey eyaletlerden çekilmeye başladığını ancak doğu bölgesinde yoğunlaşarak yeni güçlü saldırılara hazırlandığını da ifade etti.

    Zelenskiy: Mariupol de tahliye için Türkiye ile temaslarımız var #3

    RAMAZAN AYINI KUTLADI

    Ukrayna Müslümanlarını mübarek ramazan ayı dolayısıyla tebrik eden Zelenskiy, "Bu ay samimi dualar, karşılıklı bağışlama ve hayır işlerini temsil eder." dedi.

    Zelenskiy: Mariupol de tahliye için Türkiye ile temaslarımız var #4


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