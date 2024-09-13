Zelenskiy: Rusya'yı barışa zorlamak için uzun menzilli silahları kullanmalıyız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'yı barışa zorlaması için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nın açılışında önemli mesajlar verdi. Rusya-Ukrayna savaşının tüm şiddetiyle sürdüğünü belirten Zelenskiy, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için Batılı ülkelerden temin edilen uzun menzilli silahların, Rus askeri hedeflerine karşı kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Rus mevzilerine yönelik saldırılar için ellerindeki uzun menzilli silahların kullanımının şimdilik yasak olduğunu hatırlatan Zelenskiy,

Rusya'nın nereden saldırı düzenlediğini, kuvvetlerini nerelerde konuşlandırdığını ve askeri rezervlerini hangi noktalarda tuttuğunu açıkça biliyoruz. Bu gerçekler ışığında, Ukrayna'nın uzun menzilli silah ihtiyacını herkesin anlaması gerekir

dedi.

Zelenskiy, 11 Eylül'de Kiev'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştüğünü ifade ederek, bu görüşmede uzun menzilli silahların kullanımına dair taleplerini detaylandırdığını belirtti. “Ukrayna, bu konuda ortaklarımızdan somut bir sonuç bekliyor” diye ekledi.

"UKRAYNA, SOMUT BİR SONUÇ BEKLİYOR"

Rusya'daki askeri hedeflere yönelik operasyonların sadece Ukrayna'nın değil, müttefik ülkelerin de ortak bir çaba ile yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy,

Sadece çözümü ortaya koymak yetmez. Uzun menzilli silahlar, savaşın seyrini değiştirebilecek ve Rusya'yı barış masasına zorlayacak güçtedir. Ortaklarımızdan umutluyuz ve sonuç bekliyoruz. En azından bunun için çalışıyoruz

ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın füze rampalarının nerelerde konuşlandırıldığını ve işgal birliklerinin hangi kritik lojistik hatlarını kullandığını bildiklerini belirterek, "Bu hedefler birkaç ay içerisinde yok edilebilir" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

"SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GÜÇLÜ KÜRESEL KARARLAR GEREK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde sonlandırılması gerektiğini vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise savaşı sürdürme arzusunda olduğunu savundu. Zelenskiy,

Putin ve ona destek olanlar, savaşın sebep olduğu tüm sorunların ağırlığını hissetmeli. Rusya için savaşın çok daha zor bir hale gelmesi gerekiyor. Bu, Moskova'yı savaşın sona erdirilmesi gerektiğini kabul etmeye zorlamanın tek yoludur. Adil bir barış için uluslararası hukukun güçlü ve kararlı adımlarına ihtiyaç var.

şeklinde konuştu.

Savaşın sona ermesi için iki olası çözüm yolundan bahseden Zelenskiy, bunlardan ilkinin Rusya'yı askeri olarak yenilgiye uğratmak olduğunu, diğerinin ise Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak diplomatik bir çözüm olduğunu ifade etti. "Her iki durumda da, Ukrayna'nın güçlü pozisyonlar edinmesi şart" dedi.

Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna tarafından hazırlanan barış planının detaylarını Eylül ayı sonuna doğru ABD Başkanı Joe Biden'a iletmek istediğini de belirtti.

İRAN'A ELEŞTİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın Rusya'ya füze sevkiyatı yaptığına dair bilgilere ulaşıldığını belirtti. İran yapımı füzelerin terör saldırılarında kullanıldığını iddia eden Zelenskiy, Rus füzeleriyle birlikte İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarının da müttefik güçlerle birlikte imha edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, şu ifadelere yer verdi:

Müttefikler, Orta Doğu'da füze ve insansız hava araçlarını birlikte vurabiliyorsa, neden aynı karar Rusya'nın füzeleri ve İran'ın Şahed drone'ları için Ukrayna üzerinde uygulanmıyor? Üstelik bu silahlar, komşu topraklarımıza yönelirken dahi benzer bir müdahale yapılmıyor.

"RUS FÜZELERİNDE DÜNYANIN HER YERİNDEN BİLEŞENLER VAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devem ettirmesine rağmen bugüne kadar silah üretme imkanlarına sahip olduklarını belirten Zelenskiy,

Putin neden kendi silah üretimini en yüksek seviyede tutabiliyor? Kritik bileşenleri alabiliyor? Her gün şehirlerimizi, köylerimizi vuran Rus füzelerinde dünyanın her yerinden bileşenler görüyoruz; Amerika, Avrupa, Tayvan ve diğeri (ülkelerden). Rusya'ya bu tür tedarik zincirleri hala mevcut.

ifadesini kullandı.

KURSK OPERASYONU

Ukrayna ordusunun ağustosta Rusya'nın Kursk bölgesinde başlattığı saldırılarla ilgili son gelişmeleri de değerlendiren Zelenskiy, Rus ordusunun bu bölgede karşı saldırı başlattığını hatırlattı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesine 70 bin askeri konuşlandırmak için çaba sarf ettiğini savunarak, şimdilik bölgede yaklaşık 40 bin Rus askerin bulunduğunu söyledi.