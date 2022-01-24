Zelenskiy: Ukrayna’nın doğusunda durum kontrol altında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılarak, ülkenin doğusunda yaşanan gerginliğin azaltılması çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerginliği görüşmek üzere Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayan Zelenskiy, her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi.

Yetkililerin, gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Yetkililer, gerginliğin tamamen azaltılması için çalışıyor. Ortaklarımız, diplomatlarımız ve en önemlisi ordumuzla birlikteyiz. Onlar bizim en iyilerimiz, bizi koruyorlar ve bizim de onları korumamız, sakin olmamız ve 'her şey gitti' diye bağırmamamız gerekiyor. Ukrayna’nın doğusunda durum kontrol altında, paniğe gerek yok."

BASINA 'SAKİNLİK' ÇAĞRISI



Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov da Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Ukrayna’nın doğusunda durumun kontrol altında olduğunu yineledi.

Halktan ve basından sakin olmalarını isteyen Danilov, "Mevcut durum, bizim için gayet açık, paniğe kapılmamız için bir neden yok. Herkesten sakin olmasını rica ediyorum. Durum kesinlikle kontrol altında." diye konuştu.

Ukrayna’nın Rusya sınırında Rus ordusuna ait 109 bin askeri unsur olduğunu belirten Danliov, "Bu bizim için haber değil. 2-3 binlik artışlar kritik bir durum yaratmıyor." dedi.

"FARKLI BİR DÜNYA'DA YAŞIYORUZ VE BU RUSYA'YI ENDİŞELENDİRİYOR"

Danliov, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal tehdidinin 2008’den beri var olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu tehdit 2008’den beri var. Durum geçen yıldan farklı değil. Bugün Sovyetler Birliği'nin ne olduğunu, Lenin’in kim olduğunu bilmeyen yeni nesil vatandaşlarımız var. Farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bu, Rusya'yı çok endişelendiriyor. Bu sorunu çözmek için çok az zamanları kaldı. Ayrıca Putin'in biyolojik saatinin, Rusya Federasyonu'nun biyolojik saatinin işlediğinin de farkındayız."