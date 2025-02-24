Zelenskiy'den mesaj: Bu yıl güvenilir bir barışın başlangıcının yılı olmalı

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı geride kaldı...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen ve farklı ülkelerden liderlerin katıldığı "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturumuna katıldı.

Zelenskiy, oturumun açılışında konuşma gerçekleştirdi.

"HİÇ KİMSE RUSLARIN DEVLETİMİZ HAKKINDAKİ YALANLARINA İNANMIYOR"

Rusya'nın ülkesine karşı 24 Şubat 2022'de saldırmasıyla başlayan savaşın sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ülkesine destek veren tüm müttefiklere teşekkür etti.

Zelenskiy, geçen süreye rağmen Ukrayna'nın ayakta durduğunu kaydederek, "Dünyada hiç kimse Rusların devletimiz, halkımız hakkındaki yalanlarına inanmıyor." dedi.

Barışın ancak güç, birlik ve bilgelik yöntemi ile sağlanmasının mümkün olduğunu vurgulayan Zelenskiy, müttefik ülkelerin liderlerine şöyle seslendi:

Sevgili dostlar, bu yıl gerçek, güvenilir bir barışın başlangıcının yılı olmalı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bize bu barışı vermeyecek, bunu bir şey karşılığında vermeyecek.

"UKRAYNA, AVRUPA İLE BİRLİKTE MÜZAKERE MASASINDA OLMALI"

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek yönünde kurulacak müzakere masasında yer almaları gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

Ukrayna'ya karşı savaş devam ediyor ve bu nedenle Ukrayna, Avrupa ile birlikte müzakere masasında olmalı. Rusya'nın stratejik hedefi tam olarak Avrupa. Bu nedenle Avrupa'nın kaderi Avrupa olmadan belirlenemez.

Rusya'nın, 2014 yılından itibaren ateşkes anlaşmasını 25'ten fazla kez ihlal ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu konu ile ilgili ABD tarafını bilgilendirdiğini aktardı.

Zelenskiy, "Bu nedenle barış, ancak dengeli diplomasi ve kesinlikle net güvenlik garantilerinin bir sonucu olabilir." ifadesini kullandı.

TÜM ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Rusya'da binlerce Ukraynalının esir olarak tutulduğuna işaret eden Zelenskiy, karşılıklı olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasının barışa doğru atılan ilk adım olabileceğini savundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile diğer yetkililerin katıldığı oturuma, bazı ülkelerin liderleri video konferans yoluyla bağlandı.