Zelensky: 30 yıl boyunca bu anı bekledik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, AB Liderler Zirvesi’nde ülkesine aday statüsü verilmesini 30 yıldır beklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin dün Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede, adaylık için başvurusu bulunan Ukrayna ve Moldova’ya “Aday ülke” statüsü verilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna tarafından sevinçle karşılanan karar sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de oturuma internet üzerinden bağlantı ile katıldı.

"Avrupa'nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler"

AB ülkesi liderlerine kararla ilgili duygularını anlatan Zelensky, “Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa’yı güçlendirmeye yönelik şuanda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır. Zirvedeki tüm Avrupa liderlerine teşekkür ederiz. Ellerinde silahlarıyla Ukrayna’yı savunan kahramanlarımıza, Avrupa’nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler. Avrupa’nın yeni tarihini mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

"120 gün, 30 yıl bekledik"

Zelensky bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamaya devam etti.

Twitter hesabından başka bir paylaşım yapan Zelenskiy, “Avrupa liderlerinin Ukrayna’ya aday ülke statüsü verme kararını takdir ediyorum. Charles Michel (Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı), Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı) ve Avrupa liderlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geç saatlerde bir başka sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir görüntülü mesaj daha paylaşan Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, “Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna’nın geleceği AB’de. Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik” şeklinde konuştu.