Zelensky: Cenevre Belgesi'nde ihlallerin önlenmesi konuşuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik görüşmeler sürerken 30 Kasım’da ABD’nin Florida eyaletinde Ukraynalı ve ABD’li heyetler arasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı heyetten toplantının ardından detaylı bilgilendirme aldığını belirterek, “Telefonda görüşülemeyecek meseleleri yüz yüze ele aldık. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve katılımcılar, ABD tarafından gündeme getirilen sorulara ilişkin rapor sundu.” dedi.

CENEVRE BELGESİNDE DÜZELTMELER YAPILDI

Zelensky, daha önce İsviçre’nin Cenevre kentinde gündeme gelen ABD’nin barış planı tasarısına atıfta bulunarak Florida’daki görüşmenin, Cenevre belgesiyle ilgili olduğunu ve belgede bazı düzeltmeler yapıldığını ifade etti.

Bakanlığın ve Genelkurmay’ın katkılarıyla cephe hattında uygulanabilir adımlar, Rus saldırılarından korunma yolları ve olası ateşkeste anlaşmaların ihlallerinin önlenmesi gibi konuların ele alındığını aktaran Zelensky, istihbarat yetkililerinin de sürece katıldığını belirtti.

PARİS ZİYARETİNDE AVRUPALI LİDERLER BİLGİLENDİRİLDİ

Zelensky, önceki gün Fransa’nın başkenti Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyarete de değinerek, Ukraynalı heyetin Avrupalı liderler ve ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

RUSYA İLE OLASI GÖRÜŞMELER VE DEZENFORMASYON UYARISI

ABD tarafıyla yapılacak görüşmeler öncesinde Rusya’nın dezenformasyon kampanyaları başlattığını hatırlatan Zelensky, Ukrayna’nın istihbarat birimlerinin ortakları bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti. Zelensky, ayrıca ABD ve Avrupa ile yürütülen diplomatik çalışmaların yapıcı şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.

"UKRAYNA DİPLOMATİK ÇABALARA KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Zelensky, Ukrayna’nın tüm diplomatik girişimlere büyük bir ciddiyetle yaklaştığını vurgulayarak, “Gerçek barış ve güvenlik garantilerini sağlamak için son derece kararlıyız. Rus tarafı da bu kararlılığı göstermek zorunda. Bu yalnızca ortaklarımızla mümkün olabilir.” dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliği’nin, ABD ile yapılacak görüşmelerin programını belirlemek üzere kesintisiz temasını sürdüreceği de bildirildi.