Zelensky: Önce ateşkes ve güvenlik, sonra seçim

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın işgal girişiminin yıl dönümü olan 24 Şubat’ta seçim takvimi ilan edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Söz konusu tarihin sembolik önemine dikkat çeken Zelensky, “Seçimleri öne alma yönünde niyet ya da adım olsa bile, böyle bir günü siyasi hesaplara alet etmek akılcı olmaz. 24 Şubat hiçbir seçim duyurusu için kullanılamaz.” ifadelerini kullandı.

Seçim konusunun bazı uluslararası ortaklar tarafından gündeme getirildiğini belirten Zelensky, Ukrayna’nın ise bu başlığı kendisinin açmadığını vurguladı.

"ATEŞKES SAĞLANIRSA SEÇİM YAPILIR"

Ukrayna’nın demokratik süreçlere hazır olduğunu dile getiren Zelensky, seçimlerin önündeki temel engelin güvenlik şartları olduğunu söyledi.

“Ateşkesi sağlayın, seçimler yapılsın. Bu bir güvenlik meselesidir” diyen Zelensky, ilgili tüm güvenlik garantileri oluşturulduğunda seçim sürecine geçilebileceğini kaydetti.

"MÜZAKERELERİN ADRESİ DEĞİL, SONUCU ÖNEMLİ"

Rusya’nın enerji altyapısına yönelik ateşkes çağrılarına rağmen insansız hava aracı ve füze saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelensky, bu durumun Moskova’nın enerji ateşkesi önerilerine hazır olmadığını gösterdiğini savundu.

Ukrayna’nın müzakereye açık olduğunu ifade eden Zelensky, görüşmelerin nerede yapılacağının kendileri açısından belirleyici olmadığını söyledi:

"Toplantı ister Orta Doğu’da, ister ABD’de yapılsın; Miami ya da Abu Dabi fark etmez. Önemli olan somut bir sonuç alınmasıdır."

AB ÜYELİĞİ İÇİN TAKVİM TALEBİ

Avrupa Birliği üyeliğinin Ukrayna için stratejik önemde olduğunu belirten Zelensky, 2027 yılına kadar teknik hazırlıkları tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

AB üyeliği konusunda net bir tarih belirlenmesi gerektiğini savunan Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

ABD, Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın imzalayacağı herhangi bir anlaşmada üyelik tarihimiz açıkça yer almazsa, Rusya süreci engellemek için her yolu deneyecektir.

Daha önce çeşitli zorluklara rağmen adaylık sürecinde ilerleme kaydettiklerini hatırlatan Zelensky, AB üyeliğinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda Ukrayna’nın güvenlik mimarisi açısından da somut anlam taşıdığını sözlerine ekledi.